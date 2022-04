Ferrari: homem bate carro de R$ 1,5 milhão no mesmo dia em que comprou

Um motorista sofreu um acidente automobilístico com uma Ferrari, em Derby, Inglaterra, no mesmo dia em que comprou o veículo. O modelo esportivo está avaliado em R$ 1,5 milhão, na Europa. Apesar do susto, o homem não ficou ferido.

Pelas redes sociais, a Polícia Rodoviária de Derbyshire informou o ocorrido registrado nesta sexta-feira (1º). O veículo tinha circulado por 3,2 quilômetros antes da colisão.

O motorista ainda não foi identificado e o prejuízo será contabilizado.



