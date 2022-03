Com dobradinha da Ferrari, Charles Leclerc vence o primeiro GP da Fórmula 1 2022

O piloto da Ferrari Charles Leclerc venceu a primeira prova da Fórmula 1 em 2022, no GP do Baherein. O monegasco fez a dobradinha da equipe italiana, com o espanhol Carlos Sainz na segunda posição. O atual vice-campeão, o inglês Lewis Hamilton, completou o pódio.

Para garantir a vitória de ponta a ponta, Leclerc precisou segurar os ataques do atual campeão, o holandês Max Verstappen, que abandonou no fim. Com isso, Hamilton foi o beneficiado e garantiu um lugar com a Mercedes entre os três primeiros. Companheiro de Hamilton, o também inglês George Russell, ficou em quarto.