Marceneiro transforma perua em ‘Camaro Amarelo’ e viraliza na web

Paulo Cunha da Silva, de 47 anos, é um marceneiro que viralizou após construir em casa um “Camaro amarelo”. O pernambucano ficou famoso após usar a criatividade para transformar um “carro velho” em um "veículo de luxo", que possui até perfil nas redes sociais.

Após transformar sua Chevrolet Ipanema 1992, uma “perua”, no famoso cupê esportivo com uma carenagem de madeira, ele se tornou celebridade no nordeste e ganhou vários fãs. De acordo com Paulo, o veículo possui uma importância emocional e foi feito com toda a experiência que ele possui na produção de móveis planejados. Além disso, ele também recebeu alguns presentes de lojas de acessórios automotivos, que ajudaram na manutenção do veículo.

Camaro amarelo criado por marceneiro (Reprodução: Internet)

Camaro famoso

Paulo tinha o sonho de ter um Camaro amarelo e depois que “fez” o seu, decidiu compartilhar o feito com os amigos nas redes sociais. No perfil, ele mostra o dia a dia do possante e toda a tietagem dos fãs. Apesar das dificuldades, ele comenta que não mede esforços para manter o veículo.

"Às vezes, falta recurso para cuidar do Camaro, mas a gente vai se virando como dá. Ganhei equipamentos como buzina, faróis, lanternas, emblemas da Chevrolet e até som automotivo. Mas meu maior presente foi andar em um Camaro de verdade", declara.

