Com o aumento dos combustíveis, será que vale a pena ter um carro elétrico?

Com os sucessivos aumentos nos combustíveis, os consumidores buscam alternativas para diminuir os impactos sentidos no bolso. Atualmente, a dúvida sobre as vantagens dos veículos elétricos têm se tornado cada vez mais frequente entre os brasileiros.

Para esclarecer as questões relacionadas ao assunto, a Equatorial Energia promove um evento online para mostrar os resultados das pesquisas sobre viabilidade, falar como pode ser feito o cálculo de custo para “abastecimento” dos carros e tirar dúvidas gerais sobre a decisão de adquirir ou não um carro elétrico.

O webinar Carros Elétricos acontece nesta terça-feira (29), a partir das 16h30, e é destinado aos diversos públicos. O evento traz cientistas da Fundação CERTI (Centros de Referência em Tecnologias Inovadoras), organização independente e sem fins lucrativos, focada em pesquisa, desenvolvimento e serviços tecnológicos, para abordar o desenvolvimento da tarifação dos veículos. O acesso ao evento poderá ser feito por meio do link.

Atualmente, no Maranhão e Piauí, a Equatorial oferece um eletroposto com estações de carregamento gratuito de veículos elétricos para a população, como parte de outro projeto de Pesquisa e Desenvolvimento da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). O eletroposto tem como objetivo fomentar a mobilidade elétrica, aproximar o tema da população em geral e proporcionar experiências dentro dessa temática. Ainda em 2022 serão entregues os eletropostos no Pará e Alagoas. Em 2023, no Rio Grande do Sul, a Equatorial também prevê a entrega do projeto Rota Elétrica Mercosul, que trará a instalação de estações de recarga rápida e possibilitará viajar de carro elétrico até o Uruguai.

No início do segundo semestre de 2022 o Brasil deve alcançar a marca de 100 mil veículos elétricos. Atualmente, há 79,8 mil deles em circulação no país, entre automóveis, utilitários e veículos comerciais leves, segundo projeção da Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE).

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)