Favorito a papa: saiba quem é o cardeal que lidera as apostas nos EUA

A plataforma de apostas Polymarket, dos Estados Unidos, abriu uma sessão para apostadores sobre quem será o próximo papa.

Dados atualizados até as 10h desta quinta-feira (08.5) mostram que o italiano Pietro Parolin, de 70 anos, que foi o número dois do Vaticano durante quase todo o pontificado de Francisco, lidera a lista dos favoritos, com 28% das apostas, movimentando US$ 1,8 milhões na plataforma.

Pietro Parolin é o favorito em casa de apostas dos EUA (Reprodução / Via G1 Mundo)

Em segundo lugar está o filipino Luis Antonio Tagle. Nenhum dos cardeais brasileiros aparece no ranking.

Veja o ranking:

Pietro Parolin: 28%;

Luis Antonio Tagle: 23%;

Pierbattista Pizzaballa: 10%;

Matteo Zuppi: 10%;

Péter Erdö: 6%;

Jean-Marc Aveline: 4%;

Peter Turkson: 4%;

Robert Sarah: 2%;

Jose Tolentino de Mendonca: 2%;

Robert Francis Prevost: 2%;

Mario Grech: 2%