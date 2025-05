Vaticano se confunde, posta 'fumaça branca' e depois apaga publicação

O segundo dia do conclave começou com fumaça preta na manhã desta quinta-feira, 8, mantendo a indefinição sobre a escolha do novo pontífice. Uma confusão nas cores, porém, fez o Vaticano errar e publicar nas redes sociais uma mensagem sobre fumaça branca - ela significaria que o novo papa teria sido escolhido, o que ainda não ocorreu.

Nas redes sociais, muitos internautas comentaram a confusão que foi provocada em razão de uma fumaça mais clara ter sido observada, em determinado momento, saindo da chaminé, o que aparentou ser branca. Posteriormente, ela mudou de cor, para fumaça preta. A publicação foi apagada logo em seguida.