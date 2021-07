Família de modelo que morreu após cair do 12º andar suspeita de namorado

A família da modelo brasileira Nayara Vit, de 33 anos, contesta a versão dada pelo namorado de que ela teria se jogado do 12º andar do prédio onde morava com ele, em Santiago, no Chile. Segundo Eliane Vit, mãe de Nayara, a babá ouviu gritos e barulho de um vaso se quebrando. Além disso, foram feitas duas limpezas no apartamento e móveis foram trocados, o que faz a família desconfiar que o caso não tenha sido suicídio. As informações são do UOL.

Gabriel Vit, irmão de Nayara, chegou a enviar uma carta para o Ministério das Relações Exterior pedindo ajuda do governo brasileiro nas investigações sobre a morte da modelo. Ele diz que a irmã pode ter sido vítima de um feminicídio e todos desconfiam do ex-namorado dela, Rodrigo Del Valle Mijac, executivo de uma empresa de tecnologia do Chile.

A mãe de Nayara contou que na última chamada de vídeo com a filha, ela aparentava estar bem: "Não falou nada sobre brigas, disse que tinha passado o dia com a filha, que tinham almoçado juntas e que havia comprado um tênis para malhar", relatou Eliane. Quando a mãe perguntou pelo namorado, Nayara disse que ele estava no trabalho.

Horas mais tarde, após falar com a mãe, a modelo caiu do 12º andar do apartamento onde morava. Na versão de Rodrigo, Nayara correu em direção à sacada e pulou. No entanto, uma amiga chilena conversou com a babá, que cuidava da filha de Nayara naquela noite. A mulher afirmou ter ouvido gritos, um barulho de vaso se quebrando e, em seguida, o som do corpo da modelo bater no solo.

Após a morte de Nayara, Rodrigo fez várias ligações para essa mesma amiga mas, como estava dormindo, ela só viu no dia seguinte. O que também levanta suspeitas é que ele não ligou para a mãe ou o pai da modelo. Apenas informou o ex-marido de Nayara sobre a morte. A família nega que a modelo apresentasse comportamento suicida e que também não estava fazendo tratamento para depressão.