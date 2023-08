Facção assume autoria da morte de candidato a presidente do Equador

Nesta quinta-feira (10), Los Lobos, a segunda maior facção criminosa do Equador, divulgou um vídeo onde assume a autorida do assassinato do candidato à Presidência do país, Fernando Villavicencio, que ocorreu na quarta-feira (9). Além de reivindicar a execução, o grupo chegou a fazer ameaças a outros políticos locais.

VEJA MAIS

O vídeo, que foi divulgado nas redes sociais, mostra vários homens encapuzados e armados. Conforme a matéria publicada pelo Metrópoles, os criminosos afirmam que os parlamentares que usarem dinheiro da facção e não cumprirem o acordo feito terão o mesmo destino de Villavicencio.

“Toda vez que políticos corruptos não cumprirem suas promessas quando receberem nosso dinheiro, que é de milhões de dólares, para financiar sua campanha, serão dispensados. Você também, Jan Topic, mantenha sua palavra. Se você não cumprir suas promessas, você será o próximo”, anunciou o grupo, ameaçando também outro candidato à presidência do Equador.

As autoridades equatorianas, contudo, não vinculam oficialmente a morte de Fernando Villavicencio ao Los Lobos.

Confira o vídeo:

Los Lobos

Conforme as autoridades equatorianas, estima-se que o Los Lobos tenha em torno de 8 mil integrantes, com foco, principalmente, no tráfico internacional de drogas, em especial a cocaína.

Uma semana antes de ser assassinado, Fernando Villavicencio declarou que estava recebendo ameaças da facção Los Choneros, que é especializada em extorsão, tráfico de drogas e homicídios. Esse também seria o grupo do qual o Los Lobos se originou.