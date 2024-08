Exército de Israel recupera corpos de seis reféns do Hamas mortos em Gaza

O Exército de Israel anunciou nesta terça-feira (20.08) que recuperou os cadávares de seis reféns na Faixa de Gaza em uma operação conjunta com os serviços de inteligência.

Os corpos recuperados são de Alex Dancyg, Chaim Peri, Yagev Buchshtab, Yoram Metzger e Nadav Popplewell, que já haviam sido declarados mortos nos últimos meses, e de Avraham Munder, que teve o óbito anunciado nesta terça-feira pelo kibutz Nir Oz, onde ele morava.

Os seis homens foram mantidos juntos em um túnel em Gaza, disse um ex-refém à AFP.

Avrahm Munder, 79 anos, morreu em Gaza, segundo o kibutz Nir Oz, que foi atacado por milicianos do Hamas em 7 de outubro de 2023.

"O kibutz Nir Oz anuncia com grande tristeza a morte de Avraham Munder, de 79 anos, em cativeiro após meses de tortura física e mental", afirma um comunicado.

Os combatentes do Hamas sequestraram Munder, sua esposa, a filha e o neto durante o ataque contra o sul de Israel.

Os outros integrantes de sua família foram libertados durante uma trégua de uma semana em novembro na guerra na Faixa de Gaza. Seu filho foi assassinado no dia do ataque do Hamas.