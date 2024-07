Familiares anunciam a morte de mais dois reféns sequestrados pelo Hamas

O Fórum de Famílias de Reféns e Desaparecidos anunciou nesta segunda-feira (22.07) que dois homens mantidos em cativeiro pelo Hamas na Faixa de Gaza morreram.

Yagev Buchstab, de 35 anos, e Alex Dancyg, de 76, foram sequestrados durante o ataque do Hamas em solo israelense em 7 de outubro, e seus restos mortais são uma "cruel lembrança da urgência" de conseguir com que os reféns voltem para casa, disse a organização israelense em um comunicado.

Nenhuma informação foi fornecida sobre como eles morreram.

"Seus corpos estão nas mãos da organização terrorista Hamas", sublinhou o Exército israelense em um comunicado separado.

"As circunstâncias da sua morte em cativeiro estão sendo examinadas por todas as autoridades profissionais", acrescentou.

Buchstab foi sequestrado em sua casa no kibutz Nirim junto com sua esposa Rimon Buchstab Kirsht, libertada após 50 dias em cativeiro, segundo o fórum.

Dancyg, filho de sobreviventes do Holocausto, trabalhou no Yad Vashem, o Instituto Internacional para a Memória do Holocausto, e treinou milhares de guias, acrescentou.

Reféns que foram mantidos em cativeiro com ele relataram que Dancyg dava palestras de história para outros cativos, de acordo com o fórum.

"Yagev e Alex foram capturados vivos e deveriam ter retornado vivos às suas famílias e ao seu país", sublinhou.

"A sua morte em cativeiro é um reflexo trágico das consequências dos atrasos nas negociações", disse ele.

Durante o ataque de 7 de outubro, milicianos do Hamas sequestraram 251 reféns, dos quais 116 ainda estão em Gaza, incluindo 44 que teriam morrido.

O ataque do Hamas resultou na morte de 1.195 pessoas, a maioria civis. A campanha de retaliação de Israel ceifou a vida de pelo menos 39.006 pessoas em Gaza, também a maioria civis.