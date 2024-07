Exército de Israel recupera corpos de cinco reféns em Gaza

As tropas israelenses recuperaram os corpos de cinco reféns mantidos em cativeiro na Faixa de Gaza após o sequestro pelo Hamas durante o ataque de 7 de outubro, anunciou o Exército nesta quinta-feira (25.07).

As forças armadas indicaram que os corpos recuperados correspondem a Maya Goren e aos soldados Ravid Aryeh Katz, Oren Goldin, Tomer Ahimas e Kiril Brodski.

Seus restos mortais foram encontrados na quarta-feira durante uma operação em Khan Younis, a principal cidade do sul da Faixa de Gaza, disseram os militares. Os quatro soldados foram mortos durante o ataque lançado pelo Hamas contra o sul de Israel em outubro, acrescentou.

A morte de Maya Goren, sequestrada na ofensiva, foi anunciada pelo Exército em dezembro. Seu marido, Avner Goren, foi morto durante o ataque do Hamas.

Duas cidades israelenses já haviam anunciado, em declarações separadas, a recuperação dos corpos de Goren e Goldin. "Fomos informados esta noite que o corpo de Maya Goren foi encontrado durante uma operação de resgate do Exército", disse o kibutz Nir Oz, onde 72 pessoas foram sequestradas em 7 de outubro. "Depois de mais de nove meses, retornará para casa para ser enterrada", disse o comunicado.

Mais tarde, o kibutz Nir Yitzhak anunciou que havia "sido informado da operação de resgate do corpo de Oren Goldin, membro da equipe de emergência do kibutz, morto em 7 de outubro", e que foi levado para Israel.

No ataque do Hamas no sul de Israel, morreram 1.197 pessoas, a maioria civis, segundo uma contagem da AFP com base em dados oficiais israelenses. Entre os mortos há mais de 300 militares.

Israel lançou como resposta uma ofensiva contra a Faixa de Gaza que deixou até o momento mais de 39 mil mortos, principalmente civis, segundo números do Ministério da Saúde do território, governado pelo Hamas.