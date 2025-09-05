EUA: quase 500 imigrantes são detidos em operação nas instalações da Hyundai na Geórgia

Os EUA realizaram a maior operação de anti-imigração em um único local de sua história, detendo quase 500 estrangeiros em uma fábrica de baterias da Hyundai Motor na Geórgia.

Cerca de 475 indivíduos foram presos na quinta-feira em uma fábrica em construção perto de Savannah, Geórgia, destinada à fabricação de baterias para veículos elétricos em uma joint venture entre a Hyundai e a empresa sul-coreana LG Energy Solution. O amplo local de produção de veículos elétricos de US$ 7,6 bilhões representa o maior projeto de manufatura na história do estado.

Agora, é onde duas das principais políticas de Trump - reprimir a imigração ilegal e reconstruir a manufatura nos EUA - colidiram inesperadamente.

De acordo com o mandado de busca, revelado nesta sexta-feira, os alvos iniciais eram quatro trabalhadores hispânicos.

A investigação continua em andamento; nenhuma acusação criminal foi apresentada até o momento.

(Com Dow Jones Newswires)