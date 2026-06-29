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EUA: pesquisa mostra que orgulho dos americanos pela sua história e democracia diminuiu

Estadão Conteúdo

Os cidadãos americanos passaram, na última década, a ter menos orgulho da história do país ou da forma como sua democracia funciona, segundo uma nova pesquisa AP-NORC.

O orgulho dos americanos na forma como a democracia funciona nos Estados Unidos caiu 14 pontos percentuais, passando de 42% em fevereiro de 2017 para 28% agora.

Além disso, o orgulho nas Forças Armadas caiu 19 pontos percentuais desde 2017, e o orgulho na história dos Estados Unidos diminuiu 14 pontos percentuais. Em cada caso, a queda é em grande parte impulsionada pelos democratas, com alguma mudança também entre independentes.

A pesquisa AP-NORC constatou que os republicanos são especialmente propensos a sentir orgulho das Forças Armadas. Cerca de 9 em cada 10 republicanos dizem que o Exército os deixa "extremamente" ou "muito" orgulhosos, em comparação com cerca de 6 em cada 10 adultos nos EUA.

A pesquisa foi realizada em abril, enquanto os Estados Unidos e o Irã disputavam o Estreito de Ormuz em uma guerra prolongada que começou com os americanos e Israel lançando ataques ao Irã.

Uma nova pesquisa do Gallup também mostra que apenas 53% dos adultos nos Estados Unidos estão "extremamente" ou "muito" orgulhosos de ser americanos, o nível mais baixo na série histórica que remonta a 2001.

Grande parte da queda na avaliação positiva vem dos democratas, que têm ficado cada vez mais desencantados com o país desde o primeiro mandato de Trump.

Ao mesmo tempo, a maioria dos adultos nos Estados Unidos afirma que ser americano é "extremamente" ou "muito" importante para sua identidade, destacando um vínculo duradouro, mesmo enquanto alguns se tornam cada vez mais críticos do passado do país ou das ações atuais do governo.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast

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