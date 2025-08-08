Capa Jornal Amazônia
EUA não têm planos de reconhecer um Estado palestino, afirma JD Vance

Em visita ao Reino Unido, vice de Trump descarta reconhecer Estado palestino e reforça foco na erradicação do Hamas e ajuda humanitária à Faixa de Gaza

Estadão Conteúdo
fonte

JD Vance, vice-presidente dos EUA (Reprodução/Youtube)

O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, afirmou nesta sexta-feira, 8 de agosto, que o país não tem "nenhum plano de reconhecer um Estado palestino". A declaração foi feita durante visita ao Reino Unido, antes de uma reunião com o ministro das Relações Exteriores britânico, David Lammy. "O Reino Unido tomará sua própria decisão sobre isso", acrescentou.

Para Vance, “não faz sentido reconhecer a Palestina, já que não há um governo em funcionamento lá”. Questionado sobre os objetivos dos EUA no conflito, ele reiterou que Donald Trump tem duas metas para a Faixa de Gaza: “A primeira é que o Hamas nunca mais ataque civis israelenses, com a erradicação do grupo. A segunda é resolver o problema humanitário agora”, explicou.

Segundo o vice-presidente, os Estados Unidos estão em negociações constantes para “ampliar o envio de ajuda à Faixa de Gaza e impedir que o Hamas continue ameaçando civis”. Vance afirmou ainda que discutiria com Lammy como os dois países podem colaborar para alcançar esses objetivos. “Os EUA e o Reino Unido podem, juntos, fazer muita coisa pela paz mundial. Temos essa convicção”, declarou.

Ao ser questionado sobre uma possível candidatura à Presidência em 2028, hipótese levantada por Donald Trump, Vance desconversou. “Não estou nem focado nas eleições de meio de mandato em 2026, quem dirá nas de 2028”, disse. Para ele, se o atual governo fizer um bom trabalho, “essa questão se resolve naturalmente”.

