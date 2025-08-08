Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Embaixadas dos EUA e da China 'batalham' nas redes com críticas a Moraes e elogios ao Brasil

Disputa entre EUA e China ganha novo capítulo no Brasil, com críticas ao STF e apoio a exportações nacionais

Estadão Conteúdo
fonte

EUA atacam Moraes enquanto China exalta produtos brasileiros em embate diplomático nas redes (Imagem criada por inteligência artificial)

Em meio ao tarifaço promovido por Donald Trump e ao decreto de prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o Brasil tornou-se o pivô de um embate entre as embaixadas dos Estados Unidos e da China nas redes sociais.

Enquanto a embaixada americana no Brasil critica a conduta do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), os chineses elogiam os produtos nacionais e afirmam que a nação asiática está aberta às exportações brasileiras.

Nesta quinta-feira, 7, a Embaixada dos Estados Unidos afirmou que há censura, perseguição política e violações de direitos humanos no Brasil, das quais Moraes seria o “principal arquiteto”. O órgão diplomático declarou estar “monitorando a situação de perto” e fez uma ameaça aos que se aliarem ao magistrado.

“Os aliados de Moraes no Judiciário e em outras esferas estão avisados para não apoiar nem facilitar a conduta de Moraes”, disseram os americanos em publicação no X (antigo Twitter). Como mostrou o Estadão, o Itamaraty pretende convocar Gabriel Escobar, chefe da embaixada, para prestar esclarecimentos sobre a postagem.

VEJA MAIS 

image EUA não têm planos de reconhecer um Estado palestino, afirma JD Vance
Em visita ao Reino Unido, vice de Trump descarta reconhecer Estado palestino e reforça foco na erradicação do Hamas e ajuda humanitária à Faixa de Gaza

image Com tarifa dos EUA, açaí ganha espaço na China e simboliza nova fase das exportações
China amplia credenciamento de exportadores brasileiros e destaca produtos como café, gergelim e açaí

Por outro lado, o perfil da Embaixada da China no X fez publicações elogiosas aos produtos brasileiros. Em uma delas, na quarta-feira, 6, o órgão afirmou que o açaí “conquistou paladares” chineses. “A superfruta amazônica ganha espaço nas lojas de bebidas, atraindo consumidores chineses pelo sabor único e pelos benefícios à saúde”, escreveu a embaixada.

O açaí não foi o único produto brasileiro saudado pela representação chinesa. Em 2 de agosto, o perfil destacou a abertura do mercado chinês para o café e o gergelim do Brasil. Ambos os produtos passaram a ter tarifas adicionais nos Estados Unidos desde quarta-feira.

O café nacional também foi destaque em uma publicação da terça-feira, 5, quando a embaixada chinesa se referiu ao produto como o “queridíssimo café brasileiro”.

As postagens da Embaixada dos Estados Unidos vão ao encontro das investidas do governo Trump contra Moraes e outros ministros do STF. Enquanto o ministro foi sancionado pela Lei Magnitsky — uma medida criada para restringir os direitos de violadores graves de direitos humanos —, outros sete ministros da Corte tiveram os vistos suspensos pelo governo americano.

O Departamento de Estado dos EUA, órgão equivalente ao Ministério das Relações Exteriores do Brasil, também tem elevado o tom contra Moraes. O chefe da pasta, o secretário Marco Rubio, repercutiu a sanção pela Lei Magnitsky afirmando que “togas não podem proteger” violadores de direitos humanos. “Que isso sirva de aviso para aqueles que pisoteiam os direitos fundamentais de seus compatriotas — as togas judiciais não podem protegê-los”, disse Rubio em 30 de julho. A declaração foi replicada pelo perfil da Embaixada dos Estados Unidos.

Na terça passada, o vice-secretário do órgão, o diplomata Christopher Landau, afirmou que Moraes tem “impulsos orwellianos”, em referência à obra de George Orwell, que critica regimes totalitários.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA/MORAES/SANÇÕES

China

embaixadas

redes socias
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

quinto constitucional

Ex-procurador-geral do MPPA é nomeado desembargador do TJPA

Decreto de nomeação foi publicado na edição desta sexta-feira (08.08) do Diário Oficial do Estado

08.08.25 14h14

Motta: 'Não tem acordo de pauta, nem data para se votar absolutamente nada'

08.08.25 14h13

Motta: deve ter punição porque o que aconteceu foi grave, para que não volte a acontecer

08.08.25 13h58

política

Hugo Motta reafirma conduta e diz que optou pelo diálogo 'como sempre' fez

Segundo o deputado, a Mesa vai se reunir nesta sexta para decidir sobre as punições a parlamentares que se excederam

08.08.25 13h43

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

PORNOGRAFIA INFANTIL

Michelle Bolsonaro se pronuncia após prisão de tio por pornografia infantil: 'Revoltante'

Gilberto Firmo Ferreira, tio da ex-primeira dama, foi preso na última sexta-feira (1º) por armazenar material de abuso sexual

02.08.25 14h26

"REAGE, BRASIL"

Michelle Bolsonaro chama Lula de 'cachaceiro sem vergonha' em ato em Belém

Ex-primeira-dama participou da manifestação “Reage, Brasil” na capital paraense e disse que atos têm como meta “acabar com o avanço da censura no Brasil”

03.08.25 18h33

'bastidores do gabinete'

Ex-assessor de Alexandre de Moraes ameaça fazer revelações contra o ministro

Eduardo Tagliaferro afirma ter provas para denunciar a atuação de Moraes em seu gabinete

31.07.25 13h18

POLÍCIA

Daniel é afastado da Prefeitura de Ananindeua após operação do MPPA

O MPPA deflagrou operação na manhã desta terça-feira (5/8)

05.08.25 10h19

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda