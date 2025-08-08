Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Com tarifa dos EUA, açaí ganha espaço na China e simboliza nova fase das exportações

China amplia credenciamento de exportadores brasileiros e destaca produtos como café, gergelim e açaí

Thaline Silva*
fonte

O açaí ganhou destaque em ação da embaixada chinesa em 7 de agosto, que celebrou sua presença crescente em cidades como Pequim, Xangai, Shenzhen e Guangzhou (Reprodução/X)

Em meio à decisão dos Estados Unidos de aumentar tarifas sobre produtos brasileiros, a China tem intensificado sua estratégia de aproximação comercial com o Brasil. Postagens recentes da Embaixada da China no Brasil, na plataforma X (antigo Twitter), chamam atenção ao destacar avanços nas relações bilaterais e o interesse chinês em diversificar as importações de produtos brasileiros.

 

A movimentação acontece em um contexto de tensões comerciais entre Washington e Pequim. O presidente americano Donald Trump anunciou recentemente um aumento tarifário de até 50% sobre produtos brasileiros — o chamado tarifaço — afetando diretamente setores como o do café, que teve o grão retirado da lista de exceções e passou a ser taxado. O Brasil, que em 2024 foi responsável por mais de 30% de todo o café importado pelos EUA, segundo a CNN americana, pode perder espaço no principal mercado consumidor do produto no mundo.

Pequim amplia mercado para produtos brasileiros 

Enquanto isso, a China tem ampliado sua abertura a produtos brasileiros. No dia 2 de agosto, a embaixada chinesa anunciou o credenciamento de 183 produtores de café do Brasil para exportação ao mercado chinês. A medida entrou em vigor no final de julho e terá validade de cinco anos. A iniciativa foi acompanhada por publicações que ressaltam o crescimento do consumo de café na China entre 2020 e 2024, apesar do consumo per capita ainda ser considerado baixo — 16 xícaras por ano, frente à média global de 240.

A aproximação também inclui outros setores. No mesmo dia, o perfil da embaixada chinesa destacou a habilitação de mais 30 empresas brasileiras para exportação de gergelim, totalizando 61 autorizadas. O avanço, segundo os chineses, é resultado do protocolo de cooperação assinado entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Xi Jinping, em 2023, em Brasília.

O açaí também ganhou espaço nas ações promocionais da China. Em postagem feita no dia 7 de agosto, a embaixada comemorou a presença crescente da “superfruta amazônica” em cidades como Pequim, Xangai, Shenzhen e Guangzhou. O texto ressaltou o sabor e os benefícios à saúde como atrativos para os consumidores chineses.

Outro ponto de destaque foi a ampliação do mercado para produtos de origem animal. Em 31 de julho, 46 empresas brasileiras exportadoras de farinhas de aves e suínos foram habilitadas para vender à China. Já no setor aeronáutico, autoridades brasileiras acreditam que o processo de flexibilização para compra de aeronaves brasileiras foi acelerado como gesto político após o anúncio do tarifaço por parte dos EUA. Apesar de os aviões da Embraer terem sido excluídos da tarifa de 40%, ainda estão sujeitos a uma taxa de 10% imposta por Trump desde abril.

Campanhas chinesas repercutem nos EUA 

As iniciativas da China têm repercutido internacionalmente. A imprensa norte-americana noticiou a movimentação chinesa como sinal de alerta. A CNN dos EUA apontou que os incentivos promovidos pela China nas redes sociais podem representar uma disputa direta por espaço com os Estados Unidos, especialmente no mercado do café, onde o Brasil é o principal fornecedor.

A série de postagens da Embaixada da China ocorre em um momento em que empresas brasileiras começam a avaliar alternativas diante das barreiras impostas pelos EUA. Com a abertura chinesa, Pequim se posiciona como possível substituto de mercados perdidos e reforça sua estratégia de soft power por meio do comércio exterior.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

exportacoes

açaí

china
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

Exportações

Com tarifa dos EUA, açaí ganha espaço na China e simboliza nova fase das exportações

China amplia credenciamento de exportadores brasileiros e destaca produtos como café, gergelim e açaí

08.08.25 9h11

COMÉRCIO NO 2º SEMESTRE

Comércio de Belém aquece após as férias de julho e projeta alta nas vendas até o fim do ano

Setor varejista registra aumento no movimento com promoções e já se prepara para datas estratégicas como Círio de Nazaré, COP 30 e Black Friday; lojistas esperam crescimento expressivo no faturamento.

08.08.25 7h10

CUSTO DE VIDA

Valor médio do botijão atinge R$ 120 em Belém e deve aumentar em setembro; veja quanto!

Preço do gás de cozinha no Pará sobe 5,5% em um ano, a alta compromete até 10% do salário mínimo e preocupa famílias de baixa renda

08.08.25 7h00

economia

SuperNorte 2025 estreia com foco em sustentabilidade e protagonismo regional

Primeiro dia do evento foi marcado por homenagens, palestra e grande presença do público

07.08.25 22h37

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

Moedas Raras

Tem em casa? Saiba qual é a moeda de R$ 1 que vale mais do que um carro popular

Algumas unidades podem valer entre R$ 26 mil a R$ 50 mil. Veja quais!

31.07.25 14h45

Qual o valor?

Você sabe quanto custa a moeda de 50 anos do Banco Central? Confira o valor!

A unidade foi produzida em aço inoxidável e revestida de bronze

27.07.25 17h00

programa Gás para Todos.

Governo anuncia gás de cozinha gratuito para 17 milhões de famílias

Medida provisória que garantirá o benefício está em “fase final de elaboração"

31.07.25 11h05

CONCURSOS DE SAÚDE

Concursos de saúde oferecem salário de até R$ 17 mil e têm mais de 3 mil vagas abertas; veja datas

Vagas para diversas especialidades estão abertas em diferentes estados; inscrições seguem até agosto e setembro, com remunerações que podem chegar a R$ 17 mil.

04.08.25 7h15

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda