O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

EUA exigirão certificação em camarões e especiarias da Indonésia após contaminação radioativa

Estadão Conteúdo

A Food and Drug Administration (FDA), órgão do governo dos Estados Unidos responsável por questões de saúde pública, anunciou na sexta-feira, 3, que agora exigirá certificação de importação para camarões e especiarias de certas regiões da Indonésia, após uma série de recalls de camarões relacionados à exposição radioativa.

A exigência surge após a Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA detectar altos níveis do isótopo radioativo césio-137 em diversos carregamentos de camarões e em uma amostra de cravos de certas regiões da Indonésia. O laboratório da FDA confirmou a contaminação nas amostras de alimentos, informou a agência.

A exigência se aplica a camarões e especiarias da ilha de Java e da Província de Lampung na ilha de Sumatra, na Indonésia.

Várias redes de supermercados, incluindo Kroger e Walmart, fizeram recall de camarões devido à potencial contaminação com césio-137. O principal efeito à saúde da exposição ao césio-137 é um risco elevado de câncer.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA

FDA

Indonésia

camarões

especiarias

contaminação

césio-137
