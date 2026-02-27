Capa Jornal Amazônia
Mundo

EUA e Irã avançam em negociação e marcam novo diálogo na semana que vem

Estadão Conteúdo

Irã e EUA mantiveram nesta quinta-feira, 26, negociações indiretas durante horas sobre o programa nuclear iraniano, mas não chegaram a um acordo. Ao mesmo tempo, os americanos aumentaram a pressão com novas exigências e o envio de mais jatos e navios para a região, deixando em aberto o risco de outra guerra no Oriente Médio.

O chanceler de Omã, Badr al-Busaidi, que mediou as negociações em Genebra, disse que houve "progressos significativos na negociação", sem dar mais detalhes. Ele afirmou que elas serão retomadas em Viena na próxima semana com equipes técnicas.

Segundo o Wall Street Journal, citando autoridades, os enviados de Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, afirmaram na negociação que o Irã deve destruir suas três principais instalações nucleares - Fordow, Natanz e Isfahan - e entregar todo o urânio enriquecido restante aos EUA.

Eles também afirmaram que qualquer acordo nuclear deve ser permanente - e não ter prazo de validade, como aconteceu com as restrições negociadas durante o governo de Barack Obama. Trump retirou-se desse acordo, o Plano de Ação Conjunto Global, em seu primeiro mandato, reimpondo sanções ao país.

Reação

O Irã rejeitou a ideia de transferir seus estoques de urânio para o exterior. O país também se opôs ao fim do enriquecimento, ao desmantelamento de suas instalações nucleares e às restrições permanentes ao seu programa, disseram pessoas familiarizadas com as negociações.

O presidente dos EUA vê uma oportunidade para alcançar seus objetivos enquanto o país enfrenta dificuldades internas com a crescente dissidência após protestos generalizados. O Irã também espera evitar a guerra, mas não quer discutir outras questões, como o apoio a grupos armados aliados, como o Hamas e o Hezbollah.

Ataque

Em junho, iranianos e americanos estavam envolvidos em negociações quando Israel lançou um ataque-surpresa contra o Irã, dando início a uma guerra de 12 dias. O conflito culminou com os EUA lançando bombas antibunker nas três principais instalações nucleares iranianas, danificando significativamente as estruturas e interrompendo temporariamente o programa nuclear. Acredita-se que o estoque de urânio esteja enterrado sob os escombros de uma das instalações nucleares, de acordo com autoridades americanas. (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS) As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

EUA/TRUMP/IRÃ/PROGRAMA NUCLEAR/NEGOCIAÇÃO/AVANÇO
