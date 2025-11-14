Capa Jornal Amazônia
EUA divulgam primeiras fotos do maior porta-aviões do mundo após chegada à América Latina

Estadão Conteúdo

A Marinha dos Estados Unidos divulgou na quinta-feira, 13, as primeiras fotos do grupo de ataque do USS Gerald R. Ford, maior porta-aviões do mundo, após sua chegada ao mar do Caribe. Os EUA empreendem uma campanha militar sem precedentes na região, próxima à costa da Venezuela. O maior navio de guerra do mundo, segundo os EUA, dará apoio a operações para "desmantelar organizações criminosas transnacionais".

O USS Gerald Ford chegou à zona do Comando Sul, que abrange a América Latina e o Caribe, na última terça-feira, 11. Ele se uniu a um submarino nuclear, outros navios de guerra, jatos de combate, helicópteros de operações especiais e aviões bombardeiros já mobilizados. A presença das embarcações e das aeronaves é justificada pelo governo dos Estados Unidos sob o argumento de combater o narcotráfico.

O ditador venezuelano Nicolás Maduro, no entanto, sustenta que o verdadeiro objetivo é provocar a queda de seu governo. Desde 2 de setembro, as forças americanas têm bombardeado embarcações suspeitas de tráfico de drogas no Caribe e no Pacífico, tendo ordenado mais de 20 ataques contra barcos, que deixaram pelo menos 76 mortos.

A escalada de tensão é considerada por Maduro como uma preparação para uma eventual invasão. O presidente dos EUA, Donald Trump, chegou a sugerir repetidas vezes que ataques terrestres poderiam ser o próximo passo, mas nos últimos dias negou estar considerando um ataque militar iminente dentro da Venezuela.

Em agosto, os EUA aumentaram para US$ 50 milhões a recompensa por "informações que levem à prisão" de Maduro, que eles acusam de liderar o chamado Cartel de Soles, classificado como organização terrorista pelo governo Trump. Segundo os EUA, Maduro é o responsável pelo envio de drogas ao território americano.

As fotos divulgadas pela Marinha dos EUA mostram o USS Gerald Ford navegando com as outras embarcações de seu grupo de ataque, que incluem o USS Winston S. Churchill, o USS Mahan e o USS Bainbridge, além de caças embarcados e um bombardeiro B-52 Stratofortress.

"As forças militares dos EUA, como o grupo de ataque do porta-aviões Gerald R. Ford, são desdobradas em apoio à missão do Comando Sul dos EUA, às operações dirigidas pelo Departamento de Guerra e às prioridades do presidente de combater o tráfico ilícito de drogas e proteger a pátria", diz a Marinha dos EUA.

Mais cedo na quinta-feira, 13, o secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth, anunciou uma operação com o Comando Militar Sul, chamada "Lança do Sul", com o objetivo de combater o que ele chamou de "narcoterroristas" e tentar impedir a entrada de drogas no país. Hegseth fez o anúncio por sua conta no X, antigo Twitter, sem fornecer detalhes das operações.

"Hoje, estou anunciando a Operação Lança do Sul", disse Hegseth, em um post na rede social X. "Liderada pela Força-Tarefa Conjunta Southern Spear e o Comando Militar do Sul, essa missão defende nossa pátria, remove narcoterroristas do nosso hemisfério e protege nossa pátria das drogas que estão matando nosso povo. O hemisfério Ocidental é a vizinhança da América - e nós o protegeremos."

Palavras-chave

EUA/VENEZUELA/PORTA-AVIÕES/TENSÃO/AMÉRICA LATINA
Mundo
