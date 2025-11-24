EUA classificam Irmandade Muçulmana, fundada no Egito, como organização terrorista

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou uma ordem executiva nesta segunda-feira, 24, classificando a Irmandade Muçulmana como uma Organizações Terrorista Estrangeira, segundo a Casa Branca.

A Irmandade Muçulmana, fundada no Egito em 1928, desenvolveu em uma rede transnacional com divisões também no Líbano e na Jordânia e que, de acordo com a Casa Branca, "facilita e apoia campanhas de violência e desestabilização que prejudicam suas próprias regiões, cidadãos dos Estados Unidos e interesses norte-americanos".

Dentro de 30 dias a partir desta segunda-feira, 24, o secretário de Estado e o secretário do Tesouro dos EUA, após consulta com o Procurador-Geral e o diretor de Inteligência Nacional, deverão apresentar um relatório conjunto ao presidente sobre a designação de quaisquer outras subdivisões da Irmandade Muçulmana.