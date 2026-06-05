EUA aprovam venda de sistema antidrones ao Kuwait e de armas para Dinamarca e Reino Unido

O Departamento de Estado dos EUA aprovou uma possível venda ao governo do Kuwait para a compra de plataformas de sistemas contra drones e equipamentos relacionados. O custo total estimado é de US$ 1,98 bilhão.

Segundo a pasta, essa proposta apoiará os objetivos de política externa e de segurança nacional dos Estados Unidos ao melhorar a segurança de um importante aliado não pertencente à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), que tem sido uma força relevante para a estabilidade política e o progresso econômico no Oriente Médio.

A venda melhorará a capacidade do Kuwait de enfrentar ameaças atuais e futuras ao fornecer capacidades de neutralização eletrônica e cinética contra sistemas aéreos não tripulados, segundo o governo americano.

O Departamento de Estado americano também informou que aprovou importantes acordos de venda de armas para a Dinamarca e o Reino Unido. A Dinamarca receberá mísseis ar-terra no valor de US$ 842 milhões, enquanto o Reino Unido adquirirá contramedidas infravermelhas por US$ 160 milhões. A Lockheed Martin e a Boeing são as principais contratadas dessas vendas.