EUA aprovam venda de 100 mísseis Stinger FIM-92K ao Brasil com custo total de US$ 330 milhões

O Departamento de Estado dos EUA informou na última quinta-feira, 11, ter aprovado uma possível venda de mísseis do modelo Stinger FIM-92K e equipamentos relacionados ao governo brasileiro. O custo total da transação, segundo o órgão, é estimado em US$ 330 milhões.

"O governo do Brasil solicitou a compra de 100 mísseis Stinger Block I FIM-92K e itens de equipamentos de defesa não principais também serão incluídos. A venda permitirá que o Brasil assuma maior responsabilidade por sua própria segurança territorial e operações de combate ao narcoterrorismo dentro de suas fronteiras e esfera regional", afirma o governo americano, em nota.

Ainda segundo o Departamento de Estado americano, os insumos de defesa devem melhorar a capacidade do Brasil de enfrentar ameaças atuais e futuras e, assim, aprimorando sua capacidade de defesa aérea.

"Esta aquisição apoia os esforços de modernização da defesa do Brasil, visando fazer mais pela sua própria defesa ao proteger o espaço aéreo sul-americano de operações de tráfico ilícito. O Brasil não terá dificuldade em absorver esses artigos e serviços em suas forças armadas", continua a área, reforçando ainda que, neste momento, o governo dos EUA não reconhece qualquer acordo de compensação proposto relacionado.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast.