EUA: agentes federais atiram e matam outra pessoa em Minneapolis durante repressão à imigração

Agentes federais doas EUA atiraram e mataram outra pessoa em Minneapolis durante a repressão à imigração da administração Trump. Um homem de 51 anos foi baleado neste sábado, 24, por agentes federais de imigração e morreu, conforme mostra um registro hospitalar obtido pela Associated Press.

A vítima foi baleada em meio à repressão à imigração pela administração Trump, disse o governador de Minnesota, Tim Walz, nas redes sociais. Os detalhes em torno do tiroteio não estavam imediatamente claros.

Walz, um democrata, disse em uma publicação nas redes sociais que havia entrado em contato com a Casa Branca após o tiroteio. Ele pediu ao presidente Donald Trump que encerrasse a repressão em seu Estado. "Acabei de falar com a Casa Branca depois de mais um tiroteio horrível perpetrado por agentes federais esta manhã. Minnesota está farto. Isto é doentio", escreveu Walz. "O presidente precisa acabar com essa operação. Retire os milhares de policiais violentos e despreparados de Minnesota. Agora".

O incidente ocorreu no bairro Whittier, na Rua 26 Oeste com a Avenida Nicollet, em frente à loja Glam Doll Donuts, por volta das 9h da manhã. A vítima foi identificada como um homem de 51 anos que morreu após ser baleado no peito. Autoridades federais afirmaram que a pessoa baleada estava armada.

Um vídeo circulando nas redes sociais e verificado pelo The New York Times mostra o momento do tiroteio à distância. Nas imagens, vários agentes aparentemente federais são vistos segurando uma pessoa no chão da calçada enquanto pelo menos um policial atinge a pessoa com um objeto. Um aparente tiro é ouvido, seguido por vários outros. Os agentes se dispersam e uma pessoa cai no chão.

A administração da cidade de Minneapolis disse estar "ciente de relatos de um tiroteio envolvendo agentes federais" e pedir ao público que "mantenha a calma e evite a área". Autoridades municipais confirmaram que realizariam uma coletiva de imprensa às 11h30, horário local, sobre "o tiroteio de um homem adulto em Minneapolis envolvendo agentes do ICE". A procuradora do condado de Hennepin, Mary Moriarty, disse estar trabalhando com o Bureau de Investigação Criminal para coordenar uma resposta estadual.

Manifestação

Centenas de manifestantes se reuniram no local do tiroteio, entoando slogans contra o ICE. Segundo o The New York Times, dezenas de protestantes no local sopraram apitos e exigiram com raiva que os policiais prendessem os agentes federais. Agentes federais dispersaram a multidão usando irritantes químicos, incluindo gás lacrimogêneo e granadas de efeito moral. Jornalistas da emissora KARE 11 tiveram gás lacrimogêneo lançados em sua direção enquanto estavam ao vivo. Uma vigília e manifestação foram organizadas para as 13h na região.

Emma Kindelsperger, de 24 anos, que mora a um quarteirão do local onde os tiros foram registrados, disse ao The New York Times que estava em seu apartamento quando ouviu uma série repentina de assobios e gritos. Ela correu para fora e encontrou um grupo de agentes isolando a rua com fitas. "Imediatamente presumi o pior", disse ela. "Achei que alguém tivesse sido baleado gravemente."

Na sexta-feira, 23, milhares de manifestantes protestando contra a repressão aos imigrantes lotaram as ruas da cidade em clima gelado, pedindo que a aplicação da lei federal deixasse a área. Centenas de empresas fecharam suas portas em solidariedade aos protestos, segundo o The New York Times.

Histórico

Este é o terceiro tiroteio envolvendo agentes do ICE em Minneapolis neste mês. Manifestantes se reuniram diariamente nas Cidades Gêmeas desde 7 de janeiro, quando Renee Good, mãe de três filhos de 37 anos, foi fatalmente baleada por um agente do Serviço de Imigração e Alfândega. No dia 14 de janeiro, um segundo incidente atingiu na perna um venezuelano, alvo de detenção pelo ICE, que conseguiu fugir da abordagem. Agentes federais de aplicação da lei têm se confrontado repetidamente com membros da comunidade e ativistas que acompanham seus movimentos.

Em 6 de janeiro, o Departamento de Segurança Interna anunciou o que chamou de maior operação de aplicação da lei migratória já realizada, enviando 2 mil agentes para a região metropolitana de Minneapolis-Saint Paul. Senadoras Tina Smith e Amy Klobuchar também se manifestaram pedindo a saída do ICE de Minnesota. Autoridades do Departamento de Segurança Interna não se manifestaram publicamente sobre o tiroteio de sábado até o momento. (Com agências internacionais).