Estudo sugere que covid-19 é comum em cães e gatos; especialistas recomendam isolamento

A covid-19 é comum em cães e gatos de estimação cujos donos têm a doença. É o que sugerem pesquisas feitas por cientistas da Universidade de Utrecht, na Holanda. As informações são do G1.

Ao todo, 310 amostras de animais de estimação foram coletadas em 196 domicílios onde pelo menos uma infecção havia sido detectada. Seis gatos e sete cães tiveram um resultado positivo de exame PCR e 54 animais testaram positivo para anticorpos contra o coronavírus.

"Se você tem covid, deve evitar o contato com seu gato ou cachorro, assim como faria com outras pessoas", diz o pesquisador Els Broens. "A principal preocupação não é a saúde dos animais, mas o risco potencial de que eles possam atuar como reservatórios do vírus e reintroduzi-lo na população humana", completa.

Os autores do estudo disseram, porém, que não existe nenhuma evidência de transmissão de animal para dono até o momento, mas seria difícil de detectar algo assim enquanto o vírus ainda está se espalhando em grande escala. Os pesquisadores afirmam que a rota mais provável de transmissão do vírus é de humano para animal.

"Não podemos dizer que existe um risco de 0% de os donos apanharem covid de seus animais de estimação", diz Broens do Centro de Diagnóstico Microbiológico Veterinário.

A maioria dos animais de estimação infectados tende a ser assintomática ou apresentar sintomas leves de covid-19.