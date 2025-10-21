Capa Jornal Amazônia
Estudo aponta que ir a shows pode aumentar expectativa de vida em até 9 anos

Pesquisa realizada em Londres revela que apresentações musicais ao vivo trazem benefícios à saúde física e mental

Hannah Franco
fonte

Estudo mostra que assistir a shows regularmente pode fazer você viver mais. (Freepik)

Frequentar shows de música ao vivo pode trazer benefícios para a saúde e até ajudar a viver mais. É o que mostra uma pesquisa feita pela empresa de telecomunicações O2, em parceria com um professor da Goldsmith’s, University of London. Segundo o estudo, assistir a shows regularmente pode aumentar a expectativa de vida em até nove anos.

Os pesquisadores analisaram a resposta de participantes durante diferentes atividades, como prática de ioga, passeios com animais de estimação e apresentações musicais ao vivo.

image O que é o Global Citizen? Entenda como funciona o festival que será realizado em Belém
Festival Global Citizen: Amazônia será realizado no Mangueirão, no dia 1º de novembro, com shows gratuitos de artistas como Anitta, Gaby Amarantos, Seu Jorge e Chris Martin

image Calcinha Preta abre vendas para gravação de audiovisual em Belém, no Mangueirão
O show Mágica - O Espetáculo será no dia 6 de dezembro

Os shows apresentaram os melhores resultados. Com apenas 20 minutos de música ao vivo, os participantes tiveram:

  • aumento de 21% na sensação de bem-estar;
  • crescimento de 25% na autoestima e na conexão social;
  • estimulação mental de 75% — índice mais alto entre as atividades analisadas.

De acordo com a pesquisa, quem vai a shows ao vivo pelo menos duas vezes por mês tende a relatar níveis mais altos de felicidade, produtividade, autoestima e satisfação com a vida.

Esses participantes foram os que mais deram nota 10 para esses indicadores. “Um show a cada quinze dias pode abrir caminho para quase uma década a mais de vida”, afirma Patrick Fagan, professor responsável pelo estudo.

A pesquisa também sugere que os benefícios estão ligados à experiência coletiva, à emoção de ver um artista favorito ao vivo e à estimulação sensorial proporcionada pela música. Além disso, eventos ao vivo costumam ser ambientes de socialização, o que também favorece a saúde mental.

A pesquisa foi realizada pela empresa O2, responsável pela The O2 Arena, uma das maiores casas de show do Reino Unido. Participaram do estudo voluntários com diferentes perfis, avaliados com testes de frequência cardíaca e questionários psicológicos.

As atividades incluíram sessões de ioga, caminhadas e shows ao vivo, permitindo comparação dos efeitos no bem-estar.

estudo

show
Mundo
