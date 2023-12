Estudo aponta que homens passam 7 horas por ano escondidos no banheiro por 'paz e sossego'

A 'Pebble Grey', especialista em banheiros, conduziu um estudo sobre um comportamento entre os homens britânicos. De acordo com os dados coletados, um terço dos entrevistados admitiu recorrer ao banheiro como um refúgio para encontrar paz e tranquilidade, o que totaliza aproximadamente sete horas anuais para momentos de solitude.

Envolvendo 1.000 homens no estudo, foram destacados uma série de motivos para essa busca por isolamento: conflitos conjugais, a necessidade de se prevenir de interrupções dos filhos, permitir-se chorar livremente e desfrutar do uso do celular sem perturbações. Essas citações foram as razões primordiais para essas fugas ao ambiente do banheiro.

Mesmo que seja investido tempo considerável nesse retiro pessoal, cerca de 44% dos homens afirmaram que a responsabilidade pela limpeza do ambiente ainda recai sobre suas parceiras.

Essa descoberta aponta como os espaços domésticos estão sendo redefinidos, transformando o banheiro de um mero local de higiene pessoal para um santuário de paz e introspecção para muitos homens. Porém, essa tendência levanta questionamentos sobre os papéis de gênero e a dinâmica das relações domésticas, revelando uma necessidade crescente por momentos de tranquilidade no cotidiano agitado.