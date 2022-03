Estúdios cancelam lançamentos de filmes na Rússia

Os estúdios de Hollywood, Disney e Warner Bros, informaram que irão ‘congelar’ os lançamentos dos próximos filmes na Rússia, em resposta à invasão na Ucrânia e à crise humanitária que se desenrola.

De acordo com publicação do G1, a Walt Disney Co disse que está pausando o lançamento de "Turning Red". A WarnerMedia cancelou, por tempo indeterminado, o lançamento de "Batman".

VEJA MAIS