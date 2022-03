Soldado ucraniano viraliza ao publicar dancinhas para mostrar à filha que está bem

Desde que foi convocado para lutar no conflito entre Rússia e Ucrânia, o soldado ucraniano Alex Hook tem viralizado ao compartilhar vídeos no aplicativo TikTok para sua filha assistir e ficar tranquila ao ver que o pai está bem. As informações são do site Diário do Nordeste.

Hook, desde dezembro de 2021, posta vídeos na conta, geralmente dançando, para que sua filha possa ficar calma em relação ao trabalho do pai. Nos vídeos, Alex aparece geralmente sozinho ou com outros soldados segurando as armas como se fossem guitarras. Vestidos com trajes militares, os vídeos já acumularam milhões de visualizações.

Nesta semana, o militar ficou cinco dias sem publicar nada e, usuários do aplicativo que o acompanham, começaram a temer o pior nos comentários, pois coincidiu com a invasão russa no território da Ucrânia. A especulação sobre a morte do soldado ganhou força com relatos de contas não verificadas sobre um possível assassinato de soldado em um ataque na região.

Depois de dias sem notícias, Hook compartilhou um vídeo dizendo que “estamos vivos, estamos lutando pela independência da Ucrânia, glória à Ucrânia, glória aos heróis”. A filmagem emocionou milhares de pessoas que acompanhavam a conta do soldado diariamente para ter algum tipo de notícia.