Estreito de Ormuz continua fechado, com passagem limitada e mais de 400 navios encalhados

O Estreito de Ormuz ainda não foi reaberto, embora esse fosse um termo chave do cessar-fogo de duas semanas entre EUA, Israel e o Irã. Na quarta-feira, 8, apenas cinco navios passaram pela via navegável crítica, de acordo com a S&P Market Intelligence. Apenas um, o TOUR 2 com bandeira iraniana, era um petroleiro. Os outros eram navios de carga geral e a granel.

Na quinta-feira, apenas um navio-tanque de gás natural liquefeito estava se movendo pelo estreito, com outros 14 "encalhados no Golfo", de acordo com o serviço de rastreamento de navios Kpler. "O ambiente operacional no Estreito, portanto, permanece inalterado, com passagens permissivas continuando sob as mesmas condições de antes", de acordo com o serviço de dados MarineTraffic da Kpler.

Mais de 400 embarcações permanecem "efetivamente encalhadas" na região, disse a empresa de rastreamento de embarcações MarineTraffic na quarta-feira.

O Irã informou aos mediadores que limitará o número de navios passando para cerca de uma dúzia por dia e cobrará pedágios. Fonte: Dow Jones Newswires.

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