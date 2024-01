Estado Islâmico reivindica autoria do atentado que matou 84 pessoas, no Irã

O grupo Estado Islâmico (EI) reivindicou, nesta quinta-feira (04), a autoria do ataque ocorrido ontem (03/01), que deixou 84 pessoas mortas no Irã. Duas explosões ocorreram em um intervalo de 15 minutos, enquanto uma multidão fazia homenagens pelo quarto aniversário de morte do general Qassem Soleimani, próximo à mesquita Saheb al Zaman, em Kerman, onde fica localizado o túmulo do líder iraniano.

A informação foi publicada pela organização jihadista em seus canais no aplicativo Telegram. De acordo com o comunicado, dois de seus membros "ativaram seu cinturão de explosivos" no meio de "uma grande multidão de apóstatas, perto do túmulo de seu líder Qassem Soleimani ontem, em Kerman, sul do Irã".

(com informações da Agence France-Presse)