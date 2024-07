Estado Islâmico mata quatro policiais em confrontos no leste do Iraque

BAGDÁ (Reuters) - Quatro policiais foram mortos e pelo menos três foram feridos em confrontos entre as forças governamentais iraquianas e militantes do Estado Islâmico na província Diyala, no leste do Iraque, neste sábado, de acordo com fontes policiais e médicas.

Os confrontos aconteceram quando a polícia e o Exército faziam busca por militantes escondidos nas áreas rurais na cidade de Khan Bani Saad, na província Diyala, segundo fontes policiais.

Dois coronéis de polícia disseram que os confrontos ainda estavam em andamento e que os militantes estavam usando franco-atiradores para prevenir o avanço da polícia e dos soldados.

Um dos três policiais feridos estava em condição crítica, de acordo com a polícia.

A situação de segurança do Iraque tem se mantido relativamente estável nos últimos anos depois do período de caos após a invasão liderada pelos EUA em 2003 e anos de conflito sectários sangrentos.