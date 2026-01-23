Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Espanha: Sánchez rejeita convite de Trump a Conselho da Paz por 'coerência'

Estadão Conteúdo

O presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, agradeceu o convite, mas anunciou que a Espanha não ingressará no novo "Conselho da Paz", proposto pelo presidente americano, Donald Trump, em coletiva de imprensa nesta sexta-feira, 23. O líder espanhol justificou a decisão mencionando "coerência".

"Tomamos essa decisão em coerência e em consistência com o nosso compromisso com a ordem multilateral, com a Organização das Nações Unidas (ONU) e com os direitos internacionais. É evidente que esse conselho está fora da ONU e, com certeza, não incluiu a Autoridade Palestina", afirmou.

Sánchez pontuou que o futuro de Gaza e da Cisjordânia deve pertencer aos palestinos e ressaltou a importância do diálogo da Palestina com Israel. Diante disso, ele reiterou que a Espanha se mantém comprometida com paz e com outros países europeus e agentes internacionais, apostando na estabilização da região.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA/TRUMP/CONSELHO DE PAZ

ESPANHA

CONVITE

REJEIÇÃO
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

EUA: ICE detém menino de cinco anos e o usa como isca para prender o pai dele, diz escola

23.01.26 9h53

Cooperação

Em ligação com Lula, Xi pede maior coordenação com Brasil sob cenário internacional 'instável'

Segundo o governo chinês, Lula disse que a visita de Xi ao Brasil, em 2024, foi histórica e elevou a relação bilateral

23.01.26 9h48

Três pessoas são presas por protesto dentro de igreja onde agente do ICE é pastor

23.01.26 8h23

Premiê do Japão dissolve o Parlamento e abre caminho para eleição no dia 8

23.01.26 7h19

MAIS LIDAS EM MUNDO

MUNDO

Homem forja o próprio funeral e chega de helicóptero na cerimônia para ‘dar uma lição’ à família

O influenciador David Baerten, de 45 anos, disse que, entre os familiares, ninguém o vê

15.01.26 8h57

Novo estilo?

Por que Macron usou óculos escuros durante discurso em Davos? Entenda o motivo

Acessório chamou atenção durante o Fórum de Davos e teve motivação médica, segundo o governo francês

20.01.26 14h38

ATAQUE

Homem coloca fogo em estátua de Cristiano Ronaldo e revela que é o último aviso; saiba o motivo

Nas imagens, ele aparece mostrando o dedo do meio para a câmera em tom de deboche

21.01.26 12h00

MUNDO

Trump acusa Dinamarca de não conter Rússia na Groenlândia e diz que 'chegou a hora'

Presidente norte-americano afirma que a Otan vem alertando há duas décadas sobre a necessidade de reduzir a presença russa na região

19.01.26 7h53

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda