Escritora luta para não ter perna amputada após ser picada por aranha; veja

Bella Lamorte, escritora e poetisa de 39 anos, enfrentou uma situação crítica no mês passado após ser picada por um inseto enquanto visitava o namorado em Stoke-on-Trent, na Inglaterra. A picada, que inicialmente passou despercebida, evoluiu para uma infecção grave que quase resultou na perda de sua perna. Apesar dos médicos não identificarem com certeza a criatura que a picou, Bella acredita que foi uma falsa viúva-negra, uma aranha cuja mordida pode causar sintomas graves, semelhantes aos que ela experimentou.

Lamorte estava usando meia-calça arrastão e, enquanto estava sentada no jardim, foi picada na perna direita. Naquele momento, ela conta que não sentiu nada. No entanto, mais tarde naquela noite, começou a sentir uma pulsação dolorosa no tornozelo. No dia seguinte, acordou com dificuldades para caminhar, e a dor se intensificou, levando-a a ser levada às pressas ao hospital.

Os médicos diagnosticaram uma infecção severa e sepse, alertando que havia risco de amputação do pé ou da perna. Lamorte passou por uma cirurgia de emergência para remover o tecido infectado, ficando com um grande buraco no pé que agora necessita de cirurgia plástica. Sua rápida busca por atendimento médico foi crucial para evitar consequências mais graves.

Bella Lamorte, que reside em Aylesbury, agora se recupera, mas alerta outras pessoas sobre os perigos de picadas de insetos aparentemente inofensivos. A experiência foi ainda mais traumática devido à morte de sua irmã, que também sofreu de sepse. A escritora reflete sobre a importância de agir rapidamente em casos de infecção para evitar tragédias semelhantes.