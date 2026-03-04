Equador expulsa embaixador de Cuba e dá 48 horas para equipe sair do país

O Equador expulsou o embaixador de Cuba, Basilio Gutiérrez, e toda a equipe diplomática nessa quarta-feira (4). Gutiérrez foi declarado “persona non grata” pelo governo equatoriano, segundo o Ministério das Relações Exteriores. O presidente Daniel Noboa disse que o embaixador deve deixar o país em até 48 horas.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Colômbia considera novas tarifas contra Equador e rejeita taxa extra de transporte de petróleo]]

O motivo da decisão não foi revelado pelo governo do Equador. Entretanto, as autoridades citaram o Artigo 9 da Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas. O texto afirma que as nações são autorizadas a declarar qualquer membro do pessoal diplomático como “persona non grata” ou inaceitável, mesmo sem justificativa.

O Equador não comentou sobre ruptura formal de relações diplomáticas com Cuba. O Ministério das Relações Exteriores cubano disse que a ação é “arbitrária e injustificada” e a classificou como “ato hostil e sem precedentes”.