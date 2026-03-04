Lula e Pedro Sánchez discutem guerra no Oriente Médio e visita do brasileiro à Espanha

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, discutiram a guerra no Oriente Médio em telefonema feito nesta quarta-feira, 4. Segundo nota da Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom), os dois compartilharam o desejo de que o conflito termine "com a maior brevidade possível" e que negociações de paz possam ser feitas sob o amparo do direito internacional.

A guerra no Oriente Médio eclodiu no último sábado, 28, quando uma ação coordenada pelos Estados Unidos e por Israel atacou o Irã, culminando na morte do líder supremo do país, o aiatolá Ali Khamenei. Em resposta, forças iranianas atacaram vizinhos no Oriente Médio que possuem bases americanas em seus territórios.

Lula e Sánchez também combinaram uma visita do brasileiro na Espanha entre os dias 17 e 18 de abril. No primeiro dia, deve ser realizada uma recepção oficial na sede do governo espanhol, já no outro, os dois vão participar da quarta reunião de alto nível da iniciativa "Em Defesa da Democracia", que chefes de Estado progressistas, que será realizada em Barcelona.

"Lula e Sánchez reiteraram seu compromisso com o multilateralismo como caminho para a construção da paz e do desenvolvimento sustentável de que o mundo tanto precisa", concluiu a nota da Secom.