Trump receberá no fim de semana líderes de 12 nações latino-americanas, diz Leavitt

A secretária de Imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou nesta quarta-feira, 04, que o presidente dos EUA, Donald Trump, receberá líderes de 12 nações latino-americanas no próximo fim de semana em Miami.

O encontro "Shield of Americas Summit" terá a participação de aliados do governo americano na região, sugerindo que sua abordagem é restringir a aliança a líderes com ideias semelhantes.

O presidente da Argentina, Javier Milei, embarcará para o encontro na sexta-feira, informou o La Derecha Diario. A primeira-ministra de Trinidad e Tobago Kamla Persad-Bissessar também estará entre os presentes do encontro, de acordo com o Caribbean Today.