Apagão no lado oeste de Cuba deixa milhões de pessoas sem energia

O apagão afetou moradores desde a cidade de Pinar del Rio, no oeste do país, até a cidade de Camagüey, na região central

Estadão Conteúdo
fonte

Cuba (Xinhua / Reuters)

Um apagão atingiu a metade oeste de Cuba na quarta-feira, 4, deixando milhões de pessoas em Havana e arredores sem energia elétrica, no mais recente corte de energia que afetar a ilha em meio à luta contra reservas de petróleo cada vez menores e uma rede elétrica precária.

A retomada das operações na maior usina termelétrica de Cuba, que havia sido desligada anteriormente e provocado a interrupção no fornecimento de energia, poderia levar pelo menos 72 horas, informou a emissora estatal Radio Rebelde citando um funcionário do setor energético.

A empresa estatal de energia elétrica informou na plataforma social X que o apagão afetou moradores desde a cidade de Pinar del Rio, no oeste do país, até a cidade de Camagüey, na região central.

No final da tarde, o governo informou que as equipes haviam restabelecido a energia para 2,5% de Havana, ou cerca de 21.100 clientes, observando que os esforços eram graduais e condicionados às condições do sistema.

"Confiamos na experiência e no esforço dos eletricistas para superar essa situação no menor tempo possível", escreveu o primeiro-ministro Manuel Marrero Cruz no X.

Entretanto, o Ministro da Energia e Minas, Vicente de la O Levy, afirmou anteriormente que uma das centrais elétricas afetadas pela interrupção já estava em funcionamento. "Estamos trabalhando para restabelecer o Sistema Elétrico Nacional em meio a uma complexa situação energética", escreveu no X.

A mídia estatal informou que a interrupção no fornecimento de energia foi causada pela paralisação da usina termelétrica Antonio Guiteras, a leste de Havana, devido a um vazamento em sua caldeira.

Cuba enfrenta dificuldades com a diminuição de suas reservas de petróleo após o ataque dos EUA à Venezuela no início de janeiro, uma ação que interrompeu o fornecimento de petróleo essencial para o país sul-americano. Mais tarde naquele mês, o presidente dos EUA, Donald Trump, ameaçou impor tarifas a qualquer país que vendesse ou fornecesse petróleo a Cuba.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast

Palavras-chave

CUBA/APAGÃO
Mundo
