Rubio diz que ataques a território da Turquia são inaceitáveis e promete apoio total

Estadão Conteúdo

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, disse que os ataques ao território soberano da Turquia são inaceitáveis e prometeu total apoio do governo americano.

A posição dos EUA foi apresentada em uma conversa por telefone com o ministro das Relações Exteriores da Turquia, Hakan Fidan, nesta quarta-feira, 4, para discutir os recentes acontecimentos no Irã e em todo o Oriente Médio, segundo comunicado do departamento americano.

Um projétil balístico disparado do Irã foi interceptado por sistemas de defesa aérea e antimísseis da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) após cruzar os espaços aéreos do Iraque e da Síria e seguir em direção à Turquia, informou nesta quarta-feira o Ministério da Defesa turco.

Rubio também conversou com o ministro das Relações Exteriores da Arábia Saudita, Príncipe Faisal bin Farhan Al Saud, nesta quarta-feira. O secretário expressou gratidão pela resposta saudita ao ataque à Embaixada dos EUA em Riad. Eles também discutiram as ameaças contínuas que o regime iraniano representa para a estabilidade regional, bem como outros acontecimentos na região, de acordo com o departamento de Estado.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

EUA/ISRAEL/IRÃ/GUERRA/TURQUIA/ATAQUE/RUBIO
