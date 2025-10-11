Enviado de Trump visita Gaza como parte da estabilização do cessar-fogo

O enviado do presidente Donald Trump, Steve Witkoff, disse ter visitado a Faixa de Gaza neste sábado (11) como parte do planejamento pós-guerra. Ao mesmo tempo, a polícia do Hamas reapareceu nas ruas e os palestinos retornam em massa após a retirada das tropas israelenses.

"Acabei de retornar de uma visita dentro de Gaza para informar como estamos avançando" , disse de um centro de coordenação civil-militar liderado pelos EUA que está sendo estabelecido em Israel "para apoiar a estabilização pós-conflito", afirmou em uma rede social.

Como parte de um acordo de cessar-fogo, os palestinos aguardam um aumento da ajuda humanitária e Israel se prepara para a entrega de cerca de 20 reféns vivos mantidos pelo Hamas. As duas iniciativas são esperados nos próximos dias como parte do acordo orquestrado pelo presidente Trump e países árabes e muçulmanos.

O almirante Brad Cooper, principal comandante dos EUA na região, também entrou em Gaza, disseram autoridades dos EUA. Quase 200 soldados americanos devem chegar a Israel até domingo para compor o centro, que monitorará o cessar-fogo e organizará ajuda humanitária, logística e assistência de segurança para Gaza. As tropas incluem planejadores, especialistas em transporte, engenharia, e em segurança.

As Nações Unidas disseram na sexta-feira, 10, que cerca de 180 mil palestinos começaram a retornar para casa das áreas para as quais foram deslocados.

Ao mesmo tempo, a polícia do Hamas pôde ser vista nas ruas de Gaza no sábado, mostraram imagens da Reuters. No dia anterior, o grupo anunciou planos para implantar forças de segurança interna e reafirmar sua autoridade. O ressurgimento das unidades de segurança do Hamas pode representar problemas para o acordo, que exige que o grupo renuncie ao controle governamental e militar de Gaza e se desmilitarize. (Fonte: Dow Jones Newswires)