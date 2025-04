Enfermeira esquece agulha em bebê de 4 meses durante vacinação

Um bebê de quatro meses ficou com uma agulha cravada na perna após ser vacinado por uma enfermeira em um posto de saúde, em Florencio Varela, no Paraguai. A criança havia ido ao local receber as vacinas contra o Pneumococo, a Poliomielite, o Pentavalente Quíntuplo e o Rotavírus.

A mãe do bebê percebeu o erro por volta das 15h30, porque o seu filho não conseguia parar de chorar desde a aplicação. Quando ela removeu a fita adesiva com o algodão, constatou que havia uma agulha presa na perna da criança.

A mãe do bebê explicou como percebeu que havia algo de errado com o bebê. "Fui à clínica às 13h30. Eles deram a ele quatro vacinas injetáveis e uma oral. Quando cheguei em casa, meu bebê não parava de chorar. Pensei que fosse por causa das vacinas, mas não parava. Às 15h30, removi a fita e vi que a enfermeira tinha deixado a agulha dentro da perna dele. Eu não conseguia acreditar", contou.

Após perceber a vermelhidão, o inchaço e o sangramento na perna, o bebê foi encaminhado para o hospital, onde passou pelos devidos cuidados médicos. No local, a criança foi internada por algumas horas enquanto os médicos fizeram exames para verificar possíveis sequelas ou complicações, e após o término deles, foi liberado para voltar para casa.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob a supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)