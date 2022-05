Embaixador da Rússia é atingido por tinta vermelha durante protesto na Polônia; assista

Durante as celebrações do chamado Dia da Vitória, que marca a rendição dos nazistas à tropa soviética na segunda guerra mundial, o embaixador russo na Polônia, Sergei Andreev, foi atingido por tinta vermelha por manifestantes. As informações são do Portal SIC Notícias.

Os manifestantes aproveitaram a celebração russa, nesta segunda-feira (9), para protestar conta a guerra na Ucrânia. Sergei Andreev foi surpreendido pelo protesto quando visitava um cemitério de soldados soviéticos, em Varsóvia.