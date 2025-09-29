Capa Jornal Amazônia
Mundo

Mundo

Em encontro com Netanyahu, Trump se diz 'confiante' por fim de guerra em Gaza

Durante encontro com premiê de Israel na Casa Branca, Trump afirmou acreditar em trégua e voltou a falar em “grandeza no Oriente Médio”

Estadão Conteúdo
fonte

Donald Trump (Foto: Instagram @realdonaldtrump)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira (29) que está confiante em um possível fim da guerra na Faixa de Gaza. A declaração foi dada durante reunião com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, na Casa Branca.

O encontro bilateral ocorre dias após Netanyahu rejeitar, na Organização das Nações Unidas (ONU), os apelos internacionais pelo encerramento do conflito. A reunião também acontece em meio ao crescente isolamento diplomático de Israel, com países reconhecendo o Estado da Palestina e a coalizão de governo em Tel Aviv demonstrando fragilidade.

Trump fala em “grandeza” no Oriente Médio

Antes da reunião, a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou que “precisamos que este conflito acabe” e defendeu um acordo imediato entre Israel e Hamas. Já Trump declarou que vê uma “real chance de grandeza no Oriente Médio” e prometeu: “Vamos conseguir”.

Caso o presidente norte-americano pressione por uma trégua definitiva, Netanyahu deve buscar impor condições, como o desmantelamento do Hamas e o direito de retomar operações militares em Gaza caso o grupo volte a atacar.

