Em encontro com Netanyahu, Trump se diz 'confiante' por fim de guerra em Gaza
Durante encontro com premiê de Israel na Casa Branca, Trump afirmou acreditar em trégua e voltou a falar em “grandeza no Oriente Médio”
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira (29) que está confiante em um possível fim da guerra na Faixa de Gaza. A declaração foi dada durante reunião com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, na Casa Branca.
O encontro bilateral ocorre dias após Netanyahu rejeitar, na Organização das Nações Unidas (ONU), os apelos internacionais pelo encerramento do conflito. A reunião também acontece em meio ao crescente isolamento diplomático de Israel, com países reconhecendo o Estado da Palestina e a coalizão de governo em Tel Aviv demonstrando fragilidade.
Trump fala em “grandeza” no Oriente Médio
Antes da reunião, a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou que “precisamos que este conflito acabe” e defendeu um acordo imediato entre Israel e Hamas. Já Trump declarou que vê uma “real chance de grandeza no Oriente Médio” e prometeu: “Vamos conseguir”.
Caso o presidente norte-americano pressione por uma trégua definitiva, Netanyahu deve buscar impor condições, como o desmantelamento do Hamas e o direito de retomar operações militares em Gaza caso o grupo volte a atacar.
