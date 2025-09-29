Em encontro com Netanyahu, Trump se diz 'confiante' por fim de guerra em Gaza

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira (29) que está confiante em um possível fim da guerra na Faixa de Gaza. A declaração foi dada durante reunião com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, na Casa Branca.

O encontro bilateral ocorre dias após Netanyahu rejeitar, na Organização das Nações Unidas (ONU), os apelos internacionais pelo encerramento do conflito. A reunião também acontece em meio ao crescente isolamento diplomático de Israel, com países reconhecendo o Estado da Palestina e a coalizão de governo em Tel Aviv demonstrando fragilidade.

Trump fala em “grandeza” no Oriente Médio

Antes da reunião, a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou que “precisamos que este conflito acabe” e defendeu um acordo imediato entre Israel e Hamas. Já Trump declarou que vê uma “real chance de grandeza no Oriente Médio” e prometeu: “Vamos conseguir”.

Caso o presidente norte-americano pressione por uma trégua definitiva, Netanyahu deve buscar impor condições, como o desmantelamento do Hamas e o direito de retomar operações militares em Gaza caso o grupo volte a atacar.