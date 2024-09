Elon Musk pode se tornar o primeiro trilionário do mundo até 2027, aponta estudo

O bilionário Elon Musk está no caminho para se tornar o primeiro trilionário do mundo até 2027, de acordo com uma pesquisa da Informa Connect Academy. O estudo revela que a fortuna de Musk cresce a uma taxa anual de 110%. Caso essa tendência continue, o fundador da Tesla e SpaceX será o primeiro ser humano a alcançar a impressionante marca de US$ 1 trilhão.

Atualmente, Musk já é o homem mais rico do planeta, com uma fortuna estimada em quase US$ 250 bilhões. Seu império empresarial é vasto e diversificado, incluindo veículos elétricos, viagens espaciais, mídias sociais e até implantes cerebrais. A Tesla, sua maior conquista até o momento, é a montadora de veículos elétricos mais valiosa do mundo, com um valor de mercado em torno de US$ 710 bilhões — mais do que empresas como Coca-Cola, Bank of America e Boeing combinadas.

Além de sua participação de quase 13% na Tesla, avaliada em cerca de US$ 93 bilhões, Musk possui 303 milhões de opções de ações vinculadas a um pacote de remuneração polêmico, que foi inicialmente rejeitado por um tribunal, mas posteriormente aprovado pelos acionistas da empresa. Ele também é o dono da Neuralink, startup de implantes cerebrais que busca revolucionar o tratamento de condições neurológicas e paralisias.

VEJA MAIS

Outro pilar da fortuna de Musk é a plataforma de mídia social X (anteriormente conhecida como Twitter), adquirida em 2022 por US$ 44 bilhões. A compra se mostrou uma das transações mais controversas de sua carreira, mas reforça seu domínio em diferentes setores.

A pesquisa também destaca outros bilionários na corrida para o primeiro trilhão, como Jensen Huang, CEO da Nvidia, e Gautam Adani, fundador do Adani Group. No entanto, o ritmo de crescimento da riqueza de Musk o coloca como o “claro favorito” para atingir primeiro o patamar trilionário.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)