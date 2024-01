Risco de acidente: Tesla realiza maior recall na China com 1,6 milhão de veículos elétricos

A Tesla, fabricante de veículos elétricos, está promovendo o seu maior recall na China, afetando um total de 1,6 milhão de veículos. A ação visa a corrigir problemas nos recursos de assistência ao motorista que podem aumentar o risco de acidentes. Essa iniciativa segue medidas semelhantes já tomadas nos Estados Unidos.

Em um movimento estratégico, a Tesla busca atualizar remotamente o software de seus veículos, em um mercado automotivo chinês altamente competitivo, onde enfrenta a concorrência acirrada do fabricante local BYD.

Uso inadequado do recurso de direção Autopilot por parte dos motoristas

No mês passado, nos Estados Unidos, a Tesla convocou mais de dois milhões de veículos em resposta a alegações governamentais sobre o uso inadequado do recurso de direção Autopilot por parte dos motoristas.

A Administração Estatal para Regulação do Mercado da China anunciou nesta sexta-feira que a fabricante de automóveis realizará correções de software em mais de 1,6 milhão de veículos, incluindo Model Y, Model 3, Model S e Model X, fabricados entre agosto de 2014 e o último mês. Isso abrange tanto veículos importados quanto os produzidos na gigafábrica em Xangai.

As modificações nos recursos de direção automática visam a permitir que os veículos emitam alertas adicionais aos motoristas e ofereçam maior controle quando o recurso de direção estiver ativado, com o objetivo de prevenir o uso inadequado, conforme declarado pela agência reguladora. Não foi especificado se as correções seguirão o mesmo padrão implementado nos Estados Unidos.

No recall nos EUA, o órgão regulador enfatizou que o recurso auxilia na direção, mas requer que o motorista permaneça atento e no controle da direção do veículo o tempo todo.

Essa iniciativa na China impacta a maioria dos veículos vendidos pela Tesla no país. A empresa, que enfrentou uma guerra de preços com concorrentes chineses ao longo do último ano, agora se encontra em segundo lugar no mercado local, ficando significativamente atrás da BYD. A crescente demanda pela BYD contribuiu para superar a Tesla globalmente nas vendas de veículos elétricos no último trimestre de 2023.