Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Eleição legislativa de Buenos Aires tem participação de 63% dos eleitores

Estadão Conteúdo

O Conselho Eleitoral da província de Buenos Aires anunciou neste domingo, 7, que 63% dos eleitores registrados votaram nas eleições legislativas provinciais. As sessões eleitorais foram fechadas às 18h e os primeiros resultados serão divulgados a partir das 21h.

A participação surpreendeu as previsões iniciais e indica que os argentinos vão votar de forma massiva nas eleições legislativas nacionais, marcadas para o dia 26 de outubro. O pleito na província de Buenos Aires ganhou importância nas últimas semanas após um escândalo de corrupção que abalou o governo de Javier Milei, uma economia estagnada e um veto ao aumento a aposentados e pessoas com deficiência.

Serão eleitos neste pleito 46 deputados e 23 senadores locais - seriam como os deputados estaduais no Brasil, mas num sistema bicameral. Em termos de eleitorado, a província de Buenos Aires - que é diferente da capital federal Buenos Aires - seria semelhante ao Estado de São Paulo, pois concentra 14 milhões de eleitores, em um país de 45 milhões de habitantes. Por isso, o pleito se tornou uma disputa aberta entre Milei e o governador de Buenos Aires, Axel Kicillof, um dos mais importantes kirchneristas da atualidade e potencial candidato à presidência em 2027.

Peronismo ganha espaço em meio a queda de popularidade de Milei

Até 15 dias atrás, várias das pesquisas de intenção de votos davam vantagens sem precedentes aos candidatos libertários - alinhados ao governo - em sete das oito seções em disputa. O único local onde havia empate era no distrito número 3, o segundo maior em eleitorado e o maior reduto peronista do país. Mas problemas relacionados à economia e denúncias de corrupção prejudicaram a popularidade do governo.

Sondagens contratadas pela administração Milei apontam empate na maioria dos distritos, enquanto as sondagens opositoras veem vantagem de até cinco pontos para o peronismo. Depois de uma forte recessão seguida de uma recuperação surpreendente a ponto de alcançar consecutivos superávits históricos, a economia argentina entrou em modo de estagnação. Depois de alcançar 25% em janeiro de 2024, a inflação argentina recuou para 2% ao mês, segundo o último dado, mas ainda segue em 36% na taxa interanual. Economistas dizem que a inflação estagnou, mas em patamar ainda alto.

Além disso, as aposentadorias e pensões para pessoas com deficiência estão muito abaixo do mínimo para a cesta básica, e os vetos do presidente para reajustar os valores têm desagradado até mesmo sua base eleitoral e no Congresso. Por causa de um desses vetos, Milei e sua vice, Victoria Villarruel, romperam publicamente.

O respeitado Índice de Confiança no Governo, medido pela Universidade Torcuato di Tella, também deu notícias negativas ao governo. A aprovação da gestão Milei teve uma queda de 13,6% em agosto em comparação com o mês anterior. Já comparado com agosto do ano passado o recuo foi de 16,5%, uma das maiores quedas até agora.

Escândalo de corrupção atinge Karina Milei

A esse cenário já ruim se soma o escândalo de corrupção que envolve a irmã do presidente, Karina Milei, também secretária-geral da presidência. Segundo áudios vazados por outro funcionário do governo, cerca de 8% dos valores de compra de medicamentos para pessoas com deficiência teriam sido destinado a pagamentos ilícitos, dos quais 3% supostamente iam para Karina. Ela votou na tarde deste domingo junto a uma escolta de militantes do partido Liberdade Avança e conversou pouco com jornalistas.

Peronistas se dividem

Já os apoiadores da ex-presidente da Argentina Cristina Kirchner estão se dividindo entre a casa da líder peronista, que cumpre prisão domiciliar, e o comitê de campanha do Força Pátria, em La Plata, capital da província. O governador Axel Kicillof convocou os peronistas a se reunir no comitê de campanha, enquanto o deputado Máximo Kirchner, filho de Cristina, foi à casa da ex-presidente, no bairro Constitución, na capital, Buenos Aires, onde também convocou sua militância. Máximo é líder de uma dissidência mais à esquerda dentro do peronismo que se chama La Cámpora. Embora seja um peronista-kirchnerista, Kicillof protagonizou disputas abertas com Máximo, expondo uma cisão dentro do movimento. (Com informações de Carolina Marins)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ELEIÇÕES/ARGENTINA/BUENOS AIRES/ELEITORES
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Eleição legislativa de Buenos Aires tem participação de 63% dos eleitores

07.09.25 20h47

Hamas diz estar pronto 'de imediato' para negociar cessar-fogo em Gaza após proposta dos EUA

07.09.25 18h13

Suprema Corte de Israel diz que governo não oferece comida suficiente para prisioneiros

07.09.25 18h13

Musk diz que Japão precisa de sua própria versão do partido alemão AfD para 'salvar a Nação'

07.09.25 16h53

MAIS LIDAS EM MUNDO

polêmica

Trump morreu? Entenda boatos sobre a suposta morte do presidente dos EUA

Rumores ganharam força nesse sábado (30)

30.08.25 11h52

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

Maus Tratos

Policiais resgatam 5 filhos que eram mantidos sem comida e trancados em quarto por um casal

As crianças não tinham contato com outras pessoas da cidade

05.09.25 12h52

decisão

País aprova lei que proíbe homossexualidade e estabelece penas de prisão a infratores; veja qual

A emenda ao código da família foi aprovada pelo parlamento em votação unânime

03.09.25 14h33

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda