El Niño: fenômeno climático tem início e pode gerar recorde de calor em 2024

Cientistas dos Estados Unidos anunciaram o início do El Niño nesta quinta-feira (8). A Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA, na sigla em inglês) afirmou que as condições de oceanos e da atmosfera, que caracterizam o fenômeno climático, se confirmaram e abrem caminho para possíveis recordes de temperatura em 2024.

O El Niño é marcado por um aquecimento acima da média no oceano Pacífico, próximo à linha do Equador. Ele muda a circulação dos ventos alísios, que vão de leste a oeste, levando umidade e águas mais quentes da costa das Américas para Ásia e Oceania.

Apesar de acontecer no Pacífico, seus efeitos alcançam outras regiões do planeta. Alguns deles são a elevação geral de temperaturas, aumento de chuvas ou seca em diferentes regiões, branqueamento de corais e até danos à economia. Um exemplo é o impacto causado pela falta de chuvas, que prejudica as safras, e o outro é na atividade pesqueira.