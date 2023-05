Chuvas da madrugada foram fenômenos pontuais; temperatura deve aumentar na semana que vem, diz Inmet

As chuvas que caíram na Grande Belém durante a madrugada de quinta e sexta-feira, 18 e 19, pegaram muita gente de surpresa, provocando manhãs nubladas e com temperaturas mais baixas nesses dois últimos dias. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a mudança no clima foi um fenômeno pontual, que não deve permanecer na semana que vem, quando há tendência de clima mais quente.

O meteorologista José Raimundo Souza, do 2º Distrito de Meteorologia do Inmet, conta que a chuva registrada entre o fim da noite de quinta e a madrugada desta sexta-feira somaram cercade 16.8 milímetros na estação automática do Inmet na área do Entroncamento. Somando com o volume que precipitou ao longo do dia de ontem, nesse intervalo de cercade 24h choveu 47mm na Grande Belém - fenômeno provocado por uma frente fria pontual:

"As chuvas da madrugada de ontem e de hoje foram ocasionadas pela frente fria que estava se deslocando pelo litoral Leste do Brasil e é raro chegar até a posição que chegou - norte da Bahia e Pernambuco. Com isso, formou uma linha de nuvens que avançou afetando o Pará, originando essa nebulosidade, devido ao levantamento de ar quente", explica o meteorologista.

VEJA MAIS

Com a maior formação de nuvens nesses dois dias, Raimundo diz que as temperaturas na região caíram cerca de dois graus. Até quarta-feira, dia 17, a máxima em Belém era de 33.4 ºC. Na quinta, já marcou 31.9 ºC. Contudo, o tempo mais ameno deve passar.

"Foi uma chuva fora do tempo e essa frente fria se deslocou e já está se direcionando para o Atlântico, então devemos ter dias melhores à frente. A nebulosidade tem tendência de desmembrar amanhã, por isso o clima deve melhorar no fim de semana e na semana que vem as temperaturas já devem aumentar de novo ao ponto que estavam antes", avalia o especialista.

Para o fim de semana, José Raimundo aponta a possibilidade de dias de sol, com pancadas de chuva à tarde, de curta duração e pouco volume, e também ao anoitecer.

Apesar da tendência de calor, o especialista comenta que maio tem sido diferente das expectativas, já que ao 19º dia já contabiliza 96% de todo o volume de chuva esperado no total, ou seja, já choveu 312.2 mm, quando a média aguardada para o mês é de 323.6 mm. Diante deste fato, o meteorologista avalia que as próximas chuvas tendam a ser mais curtas e menos intensas, ainda que muito provavelmente ultrapassem a média esperada.