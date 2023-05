Calor em Belém: as temperaturas, em maio, estão com valores máximos diários elevados em alguns dias

Às 12 horas desta segunda-feira (8), o termômetro instalado na avenida João Paulo II, próximo à travessa Humaitá, no Marco, em Belém, chegou a 39 graus. Depois de vários dias com chuvas intensas na capital, os moradores têm reclamado de muito calor na cidade.

O meteorologista Antônio Sousa, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), explicou que, na Região Metropolitana de Belém, o período chuvoso compreende os meses de dezembro a maio e os meses entre junho e novembro são característicos do período menos chuvoso.

Ele afirmou que, neste mês de maio, as temperaturas já estão com valores máximos diários elevados em alguns dias, como, por exemplo, no domingo (7), em que as máximas atingiram 34,7ºC - informação real obtida na estação climatológica, localizada na estrada da Ceasa.

O meteorologista Antônio Sousa disse que o mês de maio já funciona como transição entre os períodos chuvoso e menos chuvoso, pois a média (normal climatológica 1991-2020) de chuva gira em torno de 320 milímetros (mm). “E, até a manhã desta segunda-feira (8), o total de chuva registrado é de aproximadamente 120mm", afirmou.

Entretanto, até o final deste mês, ressalvou ele, a distribuição das chuvas tende a ser muito irregular, com alguns dias sem registro de chuva. "Mas não se descarta a ocorrência de, pelo menos, mais um evento extremo com grande volume em poucas horas, como o ocorrido entre os dias 2 e 3 de maio de 2023”, afirmou.

LEIA TAMBÉM:

Até o final de maio haverá dias ensolarados, principalmente durante as manhãs

As temperaturas tendem a ficar bem elevadas nos dias em que houver poucas condições para ocorrência de chuvas, como no último domingo (7), em que as temperaturas máximas ficaram 2ºC acima do valor médio para o mês. “Vale ressaltar que as configurações climáticas favorecem a ocorrência do fenômeno El Niño, que, em condições normais, reduz as chuvas em nossa região e elevam as temperaturas”, afirmou.

Até o final deste mês de maio, espera-se mais 150mm a 180mm de chuva, porém com distribuição irregular. E isso irá favorecer a ocorrência de dias ensolarados, principalmente durante as manhãs. “As chuvas ainda devem ocorrer, mas entre o final da tarde e início da noite, e em formas de pancadas de curta duração”, concluiu.