​Grande Belém enfrentou calorão de 33° neste domingo (7/5)

Após vários dias de chuvas intensas, o Sol forte voltou a aparecer neste domingo (7) em Belém e região metropolitana. De acordo com o site Clima Tempo, a temperatura máxima atingiu os 33°C, enquanto a mínima ficou em 24°. Com o calorão, o vento também circulou pouco. Ficou entre 5 e 10 km. Para muita gente, a saída foi procurar locais que pudessem proporcionar um clima um pouco mais agradável, como praças e pontos turísticos localizados mais para perto dos rios.

A assistente social Bianca Baia conta que foi para a Estação das Docas, pois na beira do rio Guamá, que banha aquela área, estaria mais ventilado e fresco, segundo ela. Porém, não foi o que aconteceu. Chegando lá, encontrou calor novamente. “Em casa, estava insuportável. O ventilador no máximo e, mesmo assim, parecia que o vento já vinha quente na gente. Então, fui para a Estação das Docas. Na parte de fora, como o Sol estava de frente e pouco vento circulando, não tinha como ficar. A saída foi sentar em uma mesa na parte de dentro, onde estava um pouco, bem pouco mesmo, mais friozinho”, relatou.

O jornalista Matheus Freire relembrou que, por volta das 11h, começou a perceber que a temperatura estava​ nas​ alturas. “Foi​​ o horário em que comecei a sentir o calor muito forte. Para amenizar, fui para o banheiro, tomei um banho, mas não adiantou”, declarou. “Trinta minutos depois, já estava sentindo calor novamente. Não tenho o costume de ficar sem camisa, mas hoje eu me obriguei a ficar sem camisa em casa. Estava quente demais!”, exclamou.

Nas redes sociais, internautas também desabafaram sobre a temperatura alta: “Tinha esquecido do quanto Belém é tão quente”, “Em Belém, é um Sol para cada morador”, “O que está fazendo de calor em Belém não é brincadeira”, “Começou a época do calor aqui em Belém”, "Calor em Belém, nada melhor do que tomar um guaraná na praça”, “O calor em Belém está tão grande, que eu tomo banho e saio suada do banheiro”, “Não teve um lugar hoje em Belém que eu não morri de calor”, “Muito calor em Belém hoje. Está insuportável ficar em casa”, comentaram.