Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Egito: Presidente pede reforma no Conselho de segurança da ONU para ampliar papel da África

Estadão Conteúdo

O presidente do Egito, Abdul Fatah Khalil Al-Sisi, pediu por mudanças estruturais no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) para conceder à África um papel maior na tomada de decisões globais.

"A voz da África deve estar presente e influente na tomada de decisões globais, dado o peso humano, econômico, político e demográfico do continente", disse ao pedir uma ordem mundial "mais pluralista", e estendendo o apelo às instituições financeiras internacionais que, segundo ele, que precisam passar por reformas semelhantes para garantir uma representação equitativa da África.

Desde 2005, a União Africana tem exigido que o continente receba duas cadeiras permanentes com poderes de veto no Conselho de Segurança, argumentando que tais reformas contribuiriam para alcançar a paz e a estabilidade no continente, que passa por guerras há décadas.

O Conselho de Segurança não muda desde sua configuração de 1945, contando com cinco países que eram potências dominantes no fim da Segunda Guerra Mundial e que membros permanentes com poder de veto: Estados Unidos, Rússia, China, Reino Unido e França. Há ainda 10 membros não permanentes de todas as regiões do mundo eleitos por mandatos de dois anos sem poder de veto.

As declarações foram feitas durante conferência da parceria Rússia-África realizada no Cairo, no Egito, que contou com a presença do Ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, e ministros de mais de 50 países africanos, além de representantes de várias organizações africanas e regionais.

No evento, o ministro russo disse que o país continuará "sendo um parceiro confiável para os estados africanos no fortalecimento de sua soberania nacional, tanto politicamente quanto em questões de segurança, bem como em outras dimensões".

O fórum ganhou impulso após a cúpula de 2023 na cidade russa de São Petersburgo, onde o presidente Vladimir Putin buscou o apoio dos líderes africanos e romper o isolamento político e econômico imposto à Rússia pelos países ocidentais após a invasão da Ucrânia. A Rússia também expandiu sua presença militar no continente africano, entregando armamento sofisticado para zonas de conflito na África Subsaariana, onde uma unidade militar controlada pelo Kremlin que substituiu os mercenários do Wagner tem estado ativa. (Fonte: Associated Press).

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EGITO/CONSELHO DE SEGURANÃ/ONU/REFORMA
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Navio interceptado pelos EUA é petroleiro de bandeira panamenha e vinha sendo rastreado

20.12.25 20h32

Forças armados dos EUA param segundo navio na costa da Venezuela

20.12.25 20h27

Sem Brasil, Argentina e mais 5 países emitem comunicado que pede democracia na Venezuela

20.12.25 18h27

Mundo

EUA interceptam mais um petroleiro na costa da Venezuela, informam agências

Ação ocorre dias após o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciar o bloqueio total contra a Venezuela

20.12.25 18h22

MAIS LIDAS EM MUNDO

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

MUNDO

Atentado na Austrália: veja o que se sabe sobre o ataque terrorista

A ação criminosa antissemita aconteceu nesse domingo (14), em Sydney, durante celebrações judaicas do Hanukkah

15.12.25 8h38

ATENTADO

'Herói genuíno': homem imobiliza atirador durante evento judeu em praia na Austrália

Vídeo mostra civil desarmando suspeito durante atentado que deixou ao menos 12 mortos em Bondi Beach, durante celebração de Hanukkah

14.12.25 10h25

ATENTADO

Imagens fortes! Homem atira e mata pelo menos 12 pessoas em evento judeu em praia na Austrália

Atentado em praia australiana foi classificado como terrorismo e feriu dezenas de pessoas

14.12.25 9h56

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda